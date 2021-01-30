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Park uygulamasında mesafe ihlalinden ceza

Müdürlüğü tarafından, İlçesinde gerçekleştirilen ‘Güvenli Park Bahçe Uygulaması’nda, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 2 kişiye idari para cezası uygulandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 30.1.2021 10:19 ABONE OL
Park uygulamasında mesafe ihlalinden ceza

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, vatandaşın mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, suçu önlemek ve suçluları yakalamak amacıyla periyodik olarak gerçekleştirilen uygulamalardan biri olan ' Güvenli Park Bahçe Uygulaması', Darıca İlçesinde gerçekleştirildi. Uygulamada Darıca'da bulunan 22 park ve bahçe denetlenirken, 106 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı. Yapılan denetim ve kimlik kontrollerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, denetimler sırasında Koronavirüs tedbirlerinden biri olan sosyal mesafe tedbirini ihlal eden2 kişiye idari para cezası uygulandı.

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Park uygulamasında mesafe ihlalinden ceza
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