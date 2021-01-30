Park uygulamasında mesafe ihlalinden ceza

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, vatandaşın mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, suçu önlemek ve suçluları yakalamak amacıyla periyodik olarak gerçekleştirilen uygulamalardan biri olan ' Güvenli Park Bahçe Uygulaması', Darıca İlçesinde gerçekleştirildi. Uygulamada Darıca'da bulunan 22 park ve bahçe denetlenirken, 106 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı. Yapılan denetim ve kimlik kontrollerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, denetimler sırasında Koronavirüs tedbirlerinden biri olan sosyal mesafe tedbirini ihlal eden2 kişiye idari para cezası uygulandı.