Saraykent’in millet kıraathanesi

Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, Divanlı mevkii gölet çevresinde yapılması planlanan toplam 672 m2 kapalı alan sahip içerisinde 544 m2 kısmı Millet Kıraathanesi olarak tasarlanan çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, piknik alanları, kamelyalar, seyir terasları, oturma bankları, yeşil alanlar gibi birçok sosyal faaliyetlerin yapılmasının amaçlandığı toplam 26 bin m2'lik alana uygulanacak olan Millet bahçesi projesinin onaylandığını duyurarak ihalenin 11 Şubay 2021 tarihinde yapılacağını duyurdu.

Öçal yaptığı açıklamada; "İlçemize kazandırmak adına büyük uğraş verdiğimiz, İlçemiz Divanlı mevkii gölet çevresine yapımını planladığımız Millet bahçesi projemiz kapsamında, Toplam 674 m2'lik kapalı alana sahip ve içerisinde 544 m2'lik kısmı Millet Kıraathanesi olarak tasarlanan, ayrıca çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, piknik alanları, kamelyalar, seyir terasları, oturma bankları, yeşil alanlar gibi birçok sosyal faaliyetlerin yapılmasının amaçlandığı toplam 26 bin m2'lik alana uygulanacak olan Millet bahçesi projemiz onaylanmış olup ihale tarihi 11 şubat 2021 olarak yayımlanmıştır.,

Bizi bu zorlu süreçte yalnız bırakmayan başta Cumhurbaşkanı yardımcımız Sn. Fuat Okay Bey'e, Anayasa Komisyon Başkanımız Sn. Bekir Bozdağ Bey'e, Yozgat Milletvekilimiz Sn. Yusuf Başer Bey'e, İlçe Başkanımız Sn. Necmettin Kaya Bey'e, Tüm İlçe teşkilatımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.