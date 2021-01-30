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Sevgilisi için canını tehlikeyle attı! Polis ekipleri seferber oldu!

'da 19 yaşındaki Berçi A. cezaevindeki sevgilisini göremediğini iddia etti. Ölümü göze alıp tramvay hattında girdi. Tüm çabalara rağmen tramvay hattından çıkmayan genç kız gözaltına alındı

DHA
Giriş Tarihi: 30.1.2021 16:04 Son Güncelleme: 30.1.2021 16:22 ABONE OL
Sevgilisi için canını tehlikeyle attı! Polis ekipleri seferber oldu!

Konya'da cezaevindeki sevgilisini göremediğini iddia eden Berçe A. (19), tramvay hattına girdi. Önlem amacıyla tramvay seferleri durdurulurken, uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Berçe A., hattan çıkarılıp gözaltına alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Berçe A., uyuşturucu ticareti suçundan cezaevine girdiği öğrenilen sevgilisi Ramazan H.'yi göremediğini iddia edip tramvay hattına girdi.

Konya'da cezaevindeki uyuşturucu satıcısı sevgilisini göremeyen genç kız tramvay hattına girdi | Video

Berçe A.'yı görenler, polislere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Önlem amacıyla tramvay seferleri durduruldu. Polisin uzun uğraşlarına yanıt vermeyen Berçe A., raylardan çıkarılarak gözaltına alındı.

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Sevgilisi için canını tehlikeyle attı! Polis ekipleri seferber oldu!
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