Samsun'da, 2 çocuk annesi 35 yaşındaki Arzu Aygün'ün sevgilisi tarafından öldürüldüğü olayın detaylarına SABAH ulaştı. Avusturya'da doğup büyüyen ve 19 yaşında evlenenden Arzu, 2015'te eşinden ayrılıp, kızı ve oğlu ile birlikte memleketi Samsun'a yerleşti. Genç kadın bir süre sonra, Avusturya'dan izne geldiği dönemlerde tanıştığı, annesi tarafından akraba da olan Muharrem Coşkun ile aşk yaşamaya başladı. Aralarındaki sorunlar nedeniyle ayrılmak istediğinde ise Coşkun'un tehditleriyle karşılaştı. 17 Aralık günü ise 2 ay önce vefat eden babasının anneannesinin mezarını ziyaret edeceğini söyleyerek evden çıktı. Kamera kayıtlarıyla da tespit edilen, buluştuğu Muharrem Coşkun tarafından başından vurulara öldürüldü. Cesedi ormana atan Coşkun, genç kadının telefonunu da aldı.
FOTOĞRAF PAYLAŞIP BEĞENDİ
Olayın ardından, Arzu Aygün'ün Avusturya'daki babalarının yanında bulunan çocuklarından, 15 yaşındaki kızı Nazlı Sema annesini aradı. Telefonu açamayan Muharrem Coşkun, "Bir arkadaşımla Trabzon'a gezmeye gittik. Telefonum bozuldu, açamıyorum" diye mesaj attı. Aile aradıkça da bu tür mesajlara devam etti. Hedef şaşırtmak için plan yapan Coşkun, cinayetten 6 gün sonra bu kez, Arzu Aygün'ün telefonundan sosyal medya hesabına girip, genç kadının çocuklarıyla birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Ardından da kendi hesabından beğendi. Durumdan iyice şüphelenen aile ise polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis aradığında da telefonu açamayan Coşkun, "İyiyim, merak etmeyin. Telefonum bozuk, açamıyorum" mesajı gönderdi.
KIZI, "TELEFONUMU BUL" UYGULAMASINDAN ULAŞTI
Coşkun, ailenin polise gittiğini öğrendiğinde ise bu kez "Beni rezil ettiniz, karakoldan şikayetlerinizi geri çekin ben çocuk muyum" şeklinde mesajlar atmayı sürdürdü. Bu arada, Aygün'ün telefon şifrelerini de bilen Avusturya'daki kızı Nazlı Sema, "Telefonumu bul" uygulamasından, telefonun, Terme'deki oto galeride olduğunu belirledi. Coşkun, çalıştığı galeriye gelen polislere de, "Arzu Coşkun ile akrabayız. Arkadaşları ile Trabzon'a gezmeye gitti. Giderken de 'bana bir şey olursa aileme verirsin' diyerek telefonunu bana bıraktı" dedi. Polis serbest bırakınca da aile Müge Anlı'ya başvurdu. Anlı'nın ısrarlı yayınları sonucunda da Muharrem Coşkun, suçunu itiraf etti.
Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı'ya katılan katil Arzu Aygün cinayetini itiraf etti | Video
"BİZ SET OLDUK KIZIM SEL OLDU"
SABAH'a konuşan babası Seyfullah Aygün, "Bizi, kızımın telefonundan gönderdiği mesajlarla günlerce kandırıp oyalamış. Ben ilk günden itibaren birlikteliklerine karşıydım. Ancak kızıma sözümüz geçmedi. Biz set olduk kızım sel oldu. Yıllarca 'evleneceğiz' diyerek kızımın parasını yedi. Şimdi de iki torunumu annesiz bıraktı" dedi. Anne Semine Aygün'de, "Kızım kaybolduktan sonra, telefonundan bana sürekli hakaret içeren mesajlar göndermiş. Cinayeti tek başına işlediğine de inanmıyorum" dedi.
Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu! Kadın cinayetinin ardından genç kızdan... | Video