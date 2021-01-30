KIZI, "TELEFONUMU BUL" UYGULAMASINDAN ULAŞTI

Coşkun, ailenin polise gittiğini öğrendiğinde ise bu kez "Beni rezil ettiniz, karakoldan şikayetlerinizi geri çekin ben çocuk muyum" şeklinde mesajlar atmayı sürdürdü. Bu arada, Aygün'ün telefon şifrelerini de bilen Avusturya'daki kızı Nazlı Sema, "Telefonumu bul" uygulamasından, telefonun, Terme'deki oto galeride olduğunu belirledi. Coşkun, çalıştığı galeriye gelen polislere de, "Arzu Coşkun ile akrabayız. Arkadaşları ile Trabzon'a gezmeye gitti. Giderken de 'bana bir şey olursa aileme verirsin' diyerek telefonunu bana bıraktı" dedi. Polis serbest bırakınca da aile Müge Anlı'ya başvurdu. Anlı'nın ısrarlı yayınları sonucunda da Muharrem Coşkun, suçunu itiraf etti.

Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı'ya katılan katil Arzu Aygün cinayetini itiraf etti | Video