Son dakika: Burdur-Antalya kara yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle kapandı

Burdur-Antalya kara yolunda öğle saatlerinden itibaren kar ve fırtına etkili oldu. Kara yolunun Burdur girişinde kar ve fırtına nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Kent merkezine yakın Antalya Kavşağı'nda ve Kurna rampasında olumsuz hava koşulları nedeniyle geçişlere izin verilmiyor.

Çeltikçi ilçesindeki Tekke rampalarında ise kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Kara yolunda kent merkezinden Antalya istikametine, Çeltikçi ilçesinden ise Burdur istikametine ulaşım durduruldu.

Karayolları, polis ve jandarma ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.