Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Burdur-Antalya kara yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle kapandı

: - kara yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle kapandı

bilgisine göre, - kara yolu kar yağışı ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapandı.

AA
Giriş Tarihi: 30.1.2021 16:02 Son Güncelleme: 30.1.2021 16:21 ABONE OL
Son dakika: Burdur-Antalya kara yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle kapandı

Burdur-Antalya kara yolunda öğle saatlerinden itibaren kar ve fırtına etkili oldu. Kara yolunun Burdur girişinde kar ve fırtına nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Kent merkezine yakın Antalya Kavşağı'nda ve Kurna rampasında olumsuz hava koşulları nedeniyle geçişlere izin verilmiyor.

Çeltikçi ilçesindeki Tekke rampalarında ise kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Kara yolunda kent merkezinden Antalya istikametine, Çeltikçi ilçesinden ise Burdur istikametine ulaşım durduruldu.

Karayolları, polis ve jandarma ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Burdur-Antalya kara yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle kapandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA