Son dakika haberi | Sağlık çalışanını 'senin kanını içeceğim' diyerek darp etmişti! İstenen ceza belli oldu

Son dakika haberi... Savcılık, hasta bakıcı Rıfat Babayiğit'i darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Furkan Toraman hakkında "Yaralama" ve "Tehdit" suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Hasta bakıcı Rıfat Babayiğit'e de kavga sırasındaki elindeki bant makinesiyle vurduğu için 1 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi.

"SENİN KANINI EMERİM, SENİN KANINI İÇECEĞİM"

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, hasta bakıcı Rıfat Babayiğit ile saldırgan Furkan Toraman "müşteki-şüpheli" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, 25 Eylül 2020'de taraflar arasında maske takılmaması nedeniyle tartışma yaşandığı, Furkan Toraman'ın "Senin kanını emerim, senin kanını içeceğim" diyerek tehdit ettiği kaydedildi. Tartışmanın bunun üzerine kavgaya döndüğü ve tarafların karşılıklı olarak birbirlerini darp ettikleri anlatıldı.