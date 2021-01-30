Tırla çarpışan genç sürücü feci şekilde can verdi!





"EN ACI ÖLÜMÜ SENİNLE YAŞADIM"

İlçede su tesisatçılığı yapan gencin ölümü, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Arkadaşının ölümüne derin üzüntü duyduğunu ifade eden Murat Koç, "Mekanın cennet olsun Murat Pekgöz. Can dostum. 20 sene önce bekar evinde yediğimiz kuru fasulyeyi, çocukluğumuzda anılarımızı, en zor zamanlarımda tesellini, adam gibi adamlığını hiç bir zaman unutmayacağım. En acı ölümü seninle yaşadım. Allah mekanını cennet eylesin, nurlar içinde yat. Hayrabolu'nun en güzel adam gibi adam esnafı" diyerek duygularını paylaştı.

Murat Pekgöz'ün cenazesi, yarın Hayrabolu Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.