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Uyuşturucu, silah, çalıntı motosiklet! Hepsini yol uygulamasında buldular

’da yapılan denetimlerde uyuşturucu maddeler, ruhsatsız silahlar ve çalıntı araçlar ele geçirildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 30.1.2021 13:05 Son Güncelleme: 30.1.2021 13:07 ABONE OL
Uyuşturucu, silah, çalıntı motosiklet! Hepsini yol uygulamasında buldular

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Polisleri; Şişli, Beyoğlu, Bahçelievler ve Kartal'da yol uygulaması yaptı. Bin 240 kişi Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolünden geçirildi. 565 araç, 159 motosiklet sorgulandı. Bir aranan firari suçlu yakalandı. Bir araç trafikten men edildi. İki araca ise çakar tertibatından ötürü cezai işlem uygulandı. Aramalarda 16.88 gram uyuşturucu madde, üç uyuşturucu hap, iki çalıntı motosiklet, 2'si kuru sıkı üç ruhsatsız tabanca ve dokuz mermi ele geçirildi.

Uyuşturucu, silah, çalıntı motosiklet! Hepsini yol uygulamasında buldular | Video

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Uyuşturucu, silah, çalıntı motosiklet! Hepsini yol uygulamasında buldular
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