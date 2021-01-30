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Yozgat için 'birlikte hizmet edeceğiz' dediler

’nde bir zamanlar başkanlık yapan ve son kongrede İl Başkanlığı görevine seçilen ile aynı dönem belediye meclis üyeliğinde bulunan iş insanı , Yozgat için birlik ve beraberlik görüntüsü sergiledi.

TARIK YILMAZ TARIK YILMAZ
Giriş Tarihi: 30.1.2021 18:06 ABONE OL
Yozgat için 'birlikte hizmet edeceğiz' dediler
İş insanı Zafer Özışık, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer'e tebrik ziyaretinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Özışık, başarı ve hayırlı hizmetlerde bulunması temennisinde bulunurken, Başer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, siyasetin geleceğine dair önemli mesajlar verdi.

ÖZIŞIK'TAN TEBRİK ZİYARETİ

Başer'le bir dönem aynı mecliste çalıştıklarını hatırlatan İş İnsanı Zafer Özışık, Yozgat'ın geleceğine dair önemli kararlarlar aldıkları belediye başkanının siyasette il başkanı olarak görev yapıyor olmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Yusuf Başer'in toparlayıcı ve pozitif bir duruşla temsil ettiği makama kazanımlarda bulunacağına inandığını dile getiren Özışık; "Sayın Başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyorum. İktidar partisinin Yozgat'taki temsili noktasında da önemli hizmetlerde bulunacağına inanıyor, Yüce Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

BAŞER; HİZMET ANLAYIŞIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer de ziyaretinden ötürü Özışık'a teşekkür ederek; "Bir zamanlar aynı mecliste çalışmaktan mutluluk duyduğum, önemli hizmetlerin altına imzası bulunan Zafer Bey'e nazik ziyaretinden ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah, AK Parti il başkanlığı görevinde de Zafer Bey gibi memleketine aşık, hizmet etme düsturu bulunan dostlarımızın desteği ve varlığı ile daha güzel işler yapacağız" diye konuştu.

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Yozgat için 'birlikte hizmet edeceğiz' dediler
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