AB Büyükelçisinden Kilis’teki devlet hastanesi inşaatına ziyaret

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Kilis'te yapımı devam eden devlet hastanesinin inşaat sahasını ziyarette bulundu.

Büyükelçinin saha ziyaretine, Kilis İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık, Sağlık Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Selami Kılıç ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Proje Yöneticisi Helin Ruf-Uçar eşlik etti.

Kilis'te yapımı devam eden ve bu yıl içinde hizmete girmesi planlanan hastane, Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki Mülteciler için AB Mali Yardım Programı (FRİT) kapsamında finanse ediliyor. Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) tarafından yönetilen proje, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanıyor. 337 yatak kapasitesi ve ileri teknoloji sağlık ekipmanıyla hizmet verecek olan 21 polikliniği ile hastane, bölgenin sağlık ihtiyaçlarını Kilis halkı ve Suriyeli mülteciler için karşılayacak.

Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada "Pandemi, bize bir kez daha sağlığın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Avrupa Birliği bu nedenle sağlık sektöründe birçok projeyi destekliyor. En gelişmiş teknolojiyle donatılan yeni Kilis devlet hastanesi, 300'den fazla yatak kapasitesi, modern sağlık ekipmanıyla donatılan ameliyathaneleri ve klinikleriyle, Kilis halkına hizmet edecek. Ekim 2021'de hizmete girecek olan bu yeni hastaneyle Kilis'teki sağlık hizmetleri çok daha güçlenmiş olacak. Ayrıca, proje kapsamında dağıtımları yapılan ilk yardım çantalarının ve Covid-19 koruma setlerinin, Kilis halkının temel korunma ve ailelerinin korumasına destek vereceğine inanıyorum" dedi.

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) Proje Yöneticisi Helin Ruf-Uçar, yeni hastanenin inşasına verdikleri önemi ve Sağlık Bakanlığı ile Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası arasındaki başarılı iş birliğini bir kez daha hatırlatarak, "Avrupa'da toplumsal kalkınmanın bankası olan Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'nın, yardıma en çok muhtaç olanlara yardımcı olanlara erişen altyapı projelerini desteklemek gibi bir ilkesi vardır. Hastanenin bu yılsonuna doğru hizmete girmesini heyecanla bekliyoruz." diye ekledi.

Sağlık Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dr. Selami Kılıç, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Suriyeliler için 'geçici koruma' statüsü vererek sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlerden faydalanmaları sağlanmıştır. Bu kapsamda, Suriyeli kardeşlerimiz sağlık hizmetlerinden kendi vatandaşlarımızla aynı ölçüde faydalanmaktadır. Bugüne kadar geçen süreçte,77 milyon 34 bin 771 ayakta tedavi ve 2 milyon 220 bin 511 ameliyat hizmeti verildi. 615 bin 713 doğum, her yıl ortalama 130 bin Suriyeli'ye 112 Acil Sağlık Hizmeti sunulmuştur. Ülkemizin kendi öz kaynaklarıyla sunduğu bu kapsamlı hizmetlerin geliştirilmesi için dost devletlerden ve uluslararası kuruluşlardan da destekler alınmıştır. Bu desteklerin en önemlisi ve etkin olanı şüphesiz ki FRiT kapsamında gerçekleştirilen AB mali desteğidir. FRiT kapsamında CEB ile yürütülen "Kilis Devlet Hastanesi İnşaatı Projesi" sağlık yatırımı alanındaki çok değerli bir destektir." dedi.

Kilis İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık; "Suriyeli nüfusun Kilis nüfusunu geçtiği ilimizde, sağlık hizmetleri eşit olarak verilmekte; Türk vatandaşlarımızın faydalandığı tüm sağlık hizmetlerinden Suriyeli mülteciler de faydalanmaktadır." şeklinde konuştu.

Büyükelçinin makamında ziyaret ettiği Belediye Başkanı Servet Ramazan; "Vatandaşlarımızın yeni açılacak olan Kilis Devlet Hastanesi'ne rahat ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlamaları amacıyla Kilis Belediyesi olarak gece gündüz demeden yeni hastanenin yol yapım, alt-yapı, çevre düzenlemesi çalışmalarına devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kilis ziyareti sırasında, AB Büyükelçi Meyer-Landrut Avrupa Birliği'nin yeni devlet hastanesi çerçevesinde sağladığı finansal destek kapsamında üretilen İlk Yardım ve Covid 19 Korunma Kitleri'nin dağıtımını başlattı.

PROJE HAKKINDA

Avrupa Birliği, Suriyeli mültecilerin gelmesiyle nüfusu ikiye katlanan Kilis'te bu ciddi nüfus artışından kaynaklanan sağlık hizmetleri üzerindeki yükü hafifletmek için Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile çalışmalar yürütüyor. İnşaatı devam eden yeni devlet hastanesinin finansmanı, yöre halkına ve Suriyeli mültecilere yüksek kaliteli sağlık hizmetleri sunulmasına destek verecek.

AB, bu hastane projesi için Avrupa Birliği Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRiT) yoluyla 50 milyon avro finansman sağlıyor. Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), proje kapsamında AB fonunu yönetmek ve hastane inşaatı ile teçhizatın denetiminden sorumlu olarak bulunuyor. Hastanenin projesinin uygulaması ise Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülüyor.

Ekim 2021'de hasta kabulüne başlaması planlanan hastane, 19 blokta yer alan 21 polikliniği ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkeziyle günde 3 binden fazla kişiye hizmet edecek.

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE'DEKİ MÜLTECİLER İÇİN MALİ YARDIM PROGRAMI (FRİT)

AB'nin toplamda 6 milyar avro fon ayırdığı program; Türkiye'deki mültecilerin ve bölge halkının ihtiyaçlarının kapsamlı ve koordineli bir şekilde ele alınması hedefiyle tasarlanmış ortak bir koordinasyon mekanizması içeriyor. Mali yardım programı; insani yardım, eğitim, sağlık, belediyelerin altyapılarının iyileştirilmesi ve sosyo-ekonomik destek konularına odaklanıyor.

AVRUPA KONSEYİ KALKINMA BANKASI'NIN GÖÇMEN VE MÜLTECİLERE DESTEĞİ

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, İkinci Dünya Savaşı sonrasında o dönemde Avrupa'da yaşayan yüz binlerce yerinden edilmiş ve sığınmacı için yeterli çözümü bulmaya yardım etmek amacını ilke edinerek kuruldu. O tarihten bu yana, banka 4.4 milyar avrodan fazla onaylanmış finansmanıyla üye ülkelere desteğini göçmen ve sığınmacıların acil konaklama ve/veya entegrasyon ihtiyaçları temelinde sürdürüyor. Bu maddi destek, 2015 göçmen krizine karşılık göçmen ve mültecilerle alakalı hayata geçirirken ve yönetilen hibe desteğini tamamlayıcı rol oynuyor.