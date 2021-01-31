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zabıtası kısıtlama günlerinde de görevde

zabıtası kısıtlama günlerinde de görevde Akçakale Belediyesi Zabıta ekipleri vatandaşlara sağlıklı ve hijyenik gıdalar ulaşması için kısıtlama gününde denetime çıktı. Akçakale’de zabıta ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların sokaktaki gözü olmaya devam ediyor.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 31.1.2021 14:08 ABONE OL
Akçakale zabıtası kısıtlama günlerinde de görevde

Koronavirüs ile mücadelede etkin rol oynayan Akçakale Belediyesi zabıta ekipleri sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olan işyerlerine denetim gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ilçe genelinde hizmet veren fırın, market, kasap ve sipariş usulü çalışan lokanta ve pastaneler denetlendi. Denetimlerde hijyen, ürün kullanımı, ürünlerin son kullanma tarihleri ve ekmek gramajlarının standartlara uygun olup olmadığı kontrol edildi. Ekipler esnafı kurallara uyması yönünde uyardı.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya da denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek "Hedefimiz ilçemizde sıfır vakaya ulaşmak. Bu hedefle ekiplerimiz sahada sürekli esnaf ve vatandaşlarımızın kurallara uymaları için denetimler yapıyor. Kısıtlama günlerinde de denetimlerimiz sürüyor. Gece gündüz demeden vatandaşlarımızın sağlığı, huzur ve güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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Akçakale zabıtası kısıtlama günlerinde de görevde
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