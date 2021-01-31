Aynaları çarpışan iki grup birbirine girdi

Nevşehir merkeze bağlı Kavak beldesindeki patates depolarında çalışan işçiler arasında çıkan kavgaya jandarma müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Kavak beldesindeki soğuk hava deposunun girişinde işçileri taşıyan iki servis aracının aynası birbirine çarptı. Olayın ardından sürücüler arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya işçilerin de dahil olmasıyla olay büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Nevşehir ve Ürgüp'ten çok sayıda jandarma sevk edildi.

Jandarmanın müdahalesiyle kavga sona erdi. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanı Albay Hüsamettin Erol, gelerek işçilerle görüştü. Taraflar sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.