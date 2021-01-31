BİM 2-5 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu, her hafta birbirinden indirimli ve kaliteli ürünleri tüketiciler ile buluşturuyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; yemek takımı seti, türk kahvesi makinası, ışıklı kettle gibi mutfak eşyalarının yanı sıra; şekerlik, tatlı kasesi, saklama kabı çeşitleri, oyun klavyesi gibi pek çok ürün ön plana çıkıyor. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? İşte BİM 2-5 Şubat aktüel ürünler kataloğu…

BİM 2-5 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!

BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu şu şekilde;