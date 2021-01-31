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Çıkar çıkmaz iş başı yaptı! 136 suç kaydı olan oto hırsızı 'Cin Ali' yakalandı

’de çalıntı araçla gezen şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin 136 suç kaydı olan “Cin Ali” lakaplı oto hırsızlık çetesi lideri Ali Akın olduğu öğrenildi.  Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince daha önceden de defalarca yakalanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Ali Akın’ın cezaevinden kısa bir süre önce çıktığı ve çıkar çıkmaz iş başı yaptığı ileri sürüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 31.1.2021 10:54 Son Güncelleme: 31.1.2021 10:59 ABONE OL
Çıkar çıkmaz iş başı yaptı! 136 suç kaydı olan oto hırsızı 'Cin Ali' yakalandı

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Maltepe'de çalışmalarını yaptığı sırada şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde 2008 model aracın Maltepe Bağlarbaşı'nda çalınan ve H.A'ya ait olan araç olduğu anlaşıldı. Çaldığı araçla suçüstü yakalanan şüphelinin daha önceden defalarca Oto Hırsızlığından yakalanan Ali Akın olduğu öğrenildi.

BEYİNLERİNİ DEĞİŞTİRİP ÇALDI

136 suç kaydı bulunan ve yine araç çaldıktan sonra suçüstü yakalanan Ali Akın'ın "Cin Ali" çetesi lideri olduğu öğrenildi. Şüpheli ile birlikte kısa bir süre önce çaldığı iki araçta ele geçirildi. Şüphelinin araçların kaputunu açıp beynini değiştirdiği ve bu yöntemle kolayca çaldığı ileri sürüldü.

TUTUKLANDI

Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince daha önceden de defalarca yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

136 KAYDI VAR

Şüpheli Ali Akın'ın 78 Oto Hırsızlığı, 15 Mala zarar verme, 3 Adet TCK 220 ve 40Adet resmi belgede sahtecilik suçundan olmak üzere toplamda 136 suç kaydının olduğu öğrenildi.

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Çıkar çıkmaz iş başı yaptı! 136 suç kaydı olan oto hırsızı 'Cin Ali' yakalandı
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