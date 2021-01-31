Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 30 Ocak 2021 Milli Piyango İdaresi ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto sonuçları dün akşam açıklandı. Büyük ikramiye ile birlikte kazanan ve kazandıran numaralar belli olurken şans oyunu sevenlerin yakından takip ettiği sonuçların belli olmasının ardından sonuç sorgulama ekranı araştırılıyor. Haberimizin içerisinden Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilir, kazandıran numaraları görebilirsiniz. İşte 30 Ocak 2021 MPİ ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları!
Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmazken 5 bilen 4 kişi 119.282,30 TL tutarında ikramiyenin sahibi olurken 4 bilen 314 talihli 1.519,50 TL, 3 bilen 11.561 talihli 103,15 TL ve son olarak 2 bilen 174.850 kişi 10,20 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu
KAZANDIRAN NUMARALAR: 4-12-21-29-42-90 ve 51 joker numarası olarak belirlendi.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango'nun resmi YouTube Kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.
Oynadığın her kolon sadece 3 TL'dir.