Dönüşüm tamamlandı! Evlere kavuşmaya sayılı gün kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Gaziosmanpaşa'da başlatılan 4 bin 400 konutluk projenin ilk etabı olan Yıldıztabya Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında 244 konut ve 34 dükkan inşa edildi. Türkiye'de kentsel dönüşüme örnek teşkil edecek proje kapsamında yatay mimaride sadece hak sahiplerinin daire sayısı kadar konut üretildi.

'PANDEMİYE RAĞMEN HIZ KESMEDEN PROJEMİZİ DEVAM ETTİRDİK'

Yıldıztabya Mahallesi kentsel dönüşüm projesi hakkında bilgiler veren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Pandemi sürecine rağmen hız kesmeden projemizi devam ettirdik. Rekor denecek bir zamanda, çok kısa süre sonra bu çalışmayı teslim ediyoruz. Burada sadece 244 vatandaşımıza konut verebileceğiz. Ama bu projenin 2. ve 3. etapları da var. İnşallah bu yıl 2. etabın ihalesini yapmak suretiyle geriye kalan vatandaşlarımızı da en kısa zamanda hak sahibi yapmayı arzu ediyoruz. Özellikle de 5 ve 6B Bölgesi'nde yapılan projelerin TOKİ'nin standartlarında çok güzel bir proje olduğunu da özellikle vurgulamak istiyorum. İnşallah bundan sonraki projeleri de bu ayarda yapmak suretiyle hem kentsel dönüşümü tamamlamak hem de değerli hak sahiplerimize en kısa sürede konutlarını teslim etmek en büyük hedefimiz" ifadelerini kullandı.

YATAY MİMARİ ESASLI YAŞAM ALANI İNŞA EDİLDİ

Yatay mimari esaslı ve mahalle kültürünü yansıtan Yıldıztabya Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 244 konut ve 34 dükkânın yanı sıra 141 araç kapasiteli açık otopark da bulunuyor. Proje alanı içerisinde ayrılan yeşil alan ve peyzaj çalışmalarıyla vatandaşların bol oksijenli, ferah ve sosyal yaşam alanlarına kavuşması amaçlanıyor.