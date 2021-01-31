Görev başındaki polise doğum günü sürprizi

Salgın döneminde sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle, görevlerini yürüten polis ekiplerine AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı ikramlarda bulundu. Beykoz Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev Anadolu Hisarı Marmara Üniversitesi kavşağında görev yapan Mehmet Celikel'e doğum günü sürprizi yapıldı. Doğum günü dolayısıyla kutlama pastası alan Ak Parti Beykoz ilçe başkanlığı ekipleri, Çelikel'in mutlu gününde yalnız bırakmadı. Görev başında doğum günü pastasını karşısında gören Çelikel, sevincini gizleyemedi.

EMNİYET GÖREVLİLERİNE MORAL DESTEĞİ

Ak Parti Beykoz kadın kolları başkanlığı ekipleri sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle görev yapan emniyet güçlerine, ikramlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda ilçe genelindeki emniyet görevlilerine evlerde hazırlanan yiyecekler ikram edilmişti. Bugün de ilçedeki görevlilere partililer tarafından hazırlanan ikramlar görev bölgelerine gidilerek ulaştırıldı. Beykoz Ak Parti İlçe yönetiminin de katıldığı etkinlikte, görev başındaki polis kuvvetlerine moral verilerek, başarı dileklerinde bulundular. Ak Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır'ın da katıldığı etkinlikte görev başındaki Mehmet Çelikel için hazırlanan pasta ikram edildi. "Size ve tüm polis kardeşlerimize teşekkür ediyoruz" diyen Satır, " Allah size uzun bereketli ömürler versin. Bizim can güvenliğimiz size emanet" diye konuştu.