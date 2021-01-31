HDP Esenyurt ilçe başkanlarına tutuklama talebi

İstanbul Esenyurt'ta "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri biten HDP ilçe eş başkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Sağlam ve Kılıç, terör savcılığına çıkarıldı. Sağlam ve Kılıç, savcılıkta ifade vermelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığında PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından soruşturma başlatılmıştı.

Partinin ilçe başkanlığına yapılan operasyonda Öcalan'ın posterlerinin yanı sıra çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti. Operasyonda gözaltına alınan HDP ilçe eş başkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları tamamlandı.

"Silahlı terör örgütü üyeliği" ile suçlanan Sağlam ve Kılıç, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. HDP'liler, Terör Suçları Soruşturma Savcılığına çıkarıldı. Sağlam ve Kılıç, savcılıkta ifade vermelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.