HDP'nin Esenyurt'taki binasında yakalanan 2 şüpheli hakkında flaş gelişme!

Şüpheliler işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Belediyesi personelinin HDP ilçe binasında dezenfekte işlemi yaparken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, örgüt elebaşının afiş ve posterlerinin görülmesi üzerine çalışma başlatmış, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası HDP ilçe binasına girmişti.

İlçe binasına Öcalan posterleri asmışlardı. 2 HDP'li adliyeye sevk edildi | Video

HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan S. ve Dilan K, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan emniyette ifade vermiş, şüpheliler ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "terör örgütü üyeliği" soruşturması kapsamında 2 şüpheli yeniden gözaltına alınmıştı.