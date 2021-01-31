Ad-soyadı değişikliği ilgi görüyor... 384 bin ad soyadı değişikliği yapıldı

İLK SIRA İSTANBUL'DA

En çok ad ve soyadı düzeltmesi yapılan şehir İstanbul oldu. İstanbul'da bugüne kadar 19 bin 271 ad ve 45 bin 332 soyadı değişikliği yapıldı. İstanbul'u 7 bin 1 adet ile Ankara, 4 bin 254 adet ile İzmir, 3 bin 361 adet ile Diyarbakır, 3 bin 154 adet ile Antalya, 3 bin 13 adet ile Adana, 2 bin 940 adet ile Bursa, 2 bin 633 adet ile Şanlıurfa, 2 bin 628 adet ile Konya en çok ad düzeltmesi yapılan şehirler olarak sıralandı. 14 bin 904 adet ile Şanlıurfa, 14bin 661 adet ile Ankara, 9 bin 536 adet ile Diyarbakır, 8 bin 260 adet ile Bursa, 7 bin 823 adet ile İzmir, 7 bin 647 adet ile Van, 7 bin 549 adet ile Gaziantep, 6 bin 599 adet ile Adana, 6 bin 476 adet ile Kayseri ise en çok soyadı düzeltmesi yapılan şehirler oldu.