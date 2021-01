İstenmeyen görüntüler! İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasında Caddebostan sahiline akın etti

"HER ŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMEMEK LAZIM"

Kurallar konusunda her şeyin devletten beklenilmemesi gerektiğini ifade eden Çetin, "Caddebostan sahil, parklar her yer inanılmaz kalabalık, insanlarımız kurallar konusunda çok gevşek olmaya başladı. Her şeyi devletten beklemeyelim biraz kendimiz çabalayalım. Biliyoruz ki bir virüs var. Gözle görmediğimiz için neden inanmıyoruz. Yani birisinin ailesinden biri hayatını kaybedince mi inanacağız. Devlet nereye kadar yetişebilir. Caddebostan sahilde kahve içen, çay içen sohbet eden, motosikletleriyle yarış yapanlar da var. Her şey var diyebilirim" diye konuştu.