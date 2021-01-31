Kazada ölen aile fertleri Tokat’ta defnedildi

Samsun'un Kavak ilçesi Samsun- Ankara karayolu 34. kilometresinde 30 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 12.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi memleketi Tokat'ın Almus ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul Esenyurt'ta ikamet ettiği öğrenilen Tokat'ın Almus ilçesi nüfusuna kayıtlı Mustafa Çelik (47), vatani görevini yapacak olan oğlu Mürsel Çelik (24) ile birlikte yanına eşi Gülbahar Çelik (41) ve diğer oğlu Gürsel Çelik'i (22) alarak yola çıkmış 30 Ocak günü Samsun'da Mürsel Çelik'i askeri birliğine teslim ederek geri dönmek için yola çıkmışlardı.

Mustafa Çelik idaresindeki 59 SG 301 plakalı hafif ticareti araç direksiyon hakimiyetinin kaybedince yoldan çıkarak yolun sağındaki su kanalına girdi. 50 metre sürüklenen araçta ağır yaralanan 3 kişi 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Gülbapar Çelik ise ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Baba ile oğlu Kavak Devlet Hastanesi'nde, anne ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatlarını kaybetti.

ÖNCE ANNENİN, SONRA BABA OĞLUN CENAZE NAMAZI KILINDI

Tokatlı ailenin ölüm haberi memleketinde büyük üzüntü yarattı. İstanbul'da faaliyet gösteren Tokatlı dernekleri başta olmak üzere Tokat'ta siyasiler ve vatandaşlar da acı haberi ardı ardına paylaşarak baş sağlığı mesajları paylaştı. Çelik ailesinden hayatını kaybeden anne-baba ve oğlu 31 Ocak Pazar günü Almus ilçesine bağlı Armutalan köyünde dualarla toprağa verildi.

Köy meydanında helallik alınmasının ardından önce annenin ardından baba ve oğlunun cenaze namazı kılınarak dualarla ebediyete uğurlandılar.