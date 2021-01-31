Mersin Üniversitesi’nden online ‘Dijital Okuryazarlık Eğitimi’

Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi girişimcilik ekosistemini geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle online olarak planlanan katılımcıların dijital araçlarla yetkinliklerini geliştirmek için düzenlenen eğitim serisinin 'Dijital Okur Yazarlık' başlıklı eğitimi, Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi, Habitat Derneği ve Microsoft ile işbirliğinde online olarak gerçekleştirildi.

Yaklaşık 15 farklı şehirden 250'ye yakın başvurunun yapıldığı eğitim yoğun talep gördü. Yaklaşık 104 katılımcıyla verimli bir şekilde tamamlanan eğitimle katılımcıların ihtiyaç duydukları dijital bilgi, beceri ve kaynağa erişmeleri sağlandı.

Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Duygu Hıdıroğlu eğitimin içeriğini Dijital Okur Yazarlık, Teknolojinin Tarihsel Süreci, Medyanın Değişimi ve Sosyal Medya Kavramı, Dijital Okuryazarlık Süreci ve Dijital Vatandaşlık, Güvenlik Tavsiyeleri, Post-Truth ve Yeni Medya, Dijital Hastane ve Dijital Hukuk konu başlıklarında belirlediklerini ve merkezin düzenlediği online eğitimlerin en güncel ihtiyaçlara cevap vermesine önem verdiklerini söyledi.

Dr. Hıdıroğlu düzenlenen eğitim kapmasında, gelişen dünyada önem kazanan iletişim teknolojilerinin rolü de göz önünde bulundurularak, bireylerin dijital ortamda güvenli ve bilinçli birer kullanıcı olmalarının hedeflendiğinin de belirtti.

Gerçekleşen dijital okuryazarlık eğitimi kapsamında, internetin geçmişten günümüze yaşadığı tarihsel dönüşüm, medya ve sosyal medyanın olanak ve riskleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca eğitimde teknolojinin gelişmesi ile konuşulmaya başlanan dijital okuryazarlık ve dijital vatandaşlık, internet hukuku, dijital bağımlılık kavramları da anlatıldı.

Eğitim sonunda, Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi, Microsoft ve Habitat Derneği işbirliğinde katılımcılara ücretsiz online sertifikaları iletildi.