Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu: Kar kalınlığı 25 cm olacak!

Son dakika haberler… Bugün gelen hava durumu raporunda yoğun kar yağışı uyarısı dikkat çekti. Kahramanmaraş, Ankara, Bolu, Antalya gibi birçok ilimizde bugün ve yarın olmak üzere etkili olacak kar yağışının kuvvetli rüzgarla beraber tipi şeklinde yağması bekleniyor. Öte yandan beyaz örtüye bürünecek şehirlerde kar kalınlığı için de tahminde bulunan Meteoroloji 10-25 santimetre yüksekliğinde örtü bırakmasının beklediğini ifade etti…
KAR KALINLIĞI 25 CM OLACAK!
Bugün birçok ilimiz yağışlı havanın etkisinde kalırken İstanbul'u terk eden kar yağışı birçok ilde etkili olmaya devam ediyor. Özellikle bugün bazı illerde yağışların çok yoğun şekilde yaşanması beklenirken Meteoroloji'den son dakika uyarıları da peş peşe geldi…
"YOĞUN KAR" UYARISI METEOROLOJİ'DEN GELDİ!
Yurdun iç ve doğu bölgelerinde bugün akşam ve gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, akşam saatlerinde Adana'nın kuzeyinin yüksekleri, Sivas, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde, gece saatlerinde de Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş çevreleri ile Diyarbakır'ın yükseklerinde yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEMEYE BAŞLADI!
Erzurum, Kars, Erzincan ve Ağrı'da kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Gece saatlerinde yaşanan kar yağışıyla beyaza bürünen Erzurum'da, soğuk havanın etkisiyle çeşmeler ve şadırvanlar buz tuttu.
Kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü kentte, belediye ekipleri yollarda buz ve kar temizleme çalışması yürütüyor.
Kars'ta gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı yaşamı zorlaştırıyor.Belediye ekiplerinin, il merkezinde biriken karları kamyonlarla şehir dışına taşıdığı kentte, vatandaşlar da sokak hayvanları için bazı noktalara yiyecek bıraktı.Kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Ağrı'da ise kar yağışı ve tipi etkili oldu.Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımda aksamalar yaşanmaması için sorumluluk alanlarındaki yollarda karla mücadele çalışması başlattı.Belediye ekipleri de tipi nedeniyle karla kaplı cadde ve sokakları temizledi.
Erzincan'da da iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.Karayolları ekiplerince Erzincan-Erzurum, Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında başlatılan tuzlama ve kar küreme çalışmaları devam ediyor.Erzincan Belediyesi ekipleri de kaldırım ve yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması yürütüyor.
HAKKARİ'DE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 251 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Önceki gün başlayan kar yağışı birçok yerleşim yerinin kapanmasına neden oldu. Hakkari merkeze bağlı 23 köy ve 62 mezra, Çukurca'da 5 köy ve 7 mezra, Yüksekova'da 50 köy ve 73 mezra ile Şemdinli ilçesinde 6 köy ve 25 mezra yolu ulaşıma kapandı. Yolların yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Hakkari kent merkezinde ise belediye ekibi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
BİNGÖL'DE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 281 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Bir çok ilde olduğu gibi Bingöl'de de dün gece kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ara ara etkisini sürdürdüğü kentte şuana kadar 281 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan 281 köy yolunun açılması için 2 kar savurma, 19 greyder, 5 dozer, 23 kepçe, 3 kar küreme ve 110 personelle çalışma yürüttüğü bildirildi.
Öte yandan bölge genelinde kar yağışının bugün de etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi.