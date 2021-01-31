Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu: Kar kalınlığı 25 cm olacak!

Son dakika haberler… Bugün gelen hava durumu raporunda yoğun kar yağışı uyarısı dikkat çekti. Kahramanmaraş, Ankara, Bolu, Antalya gibi birçok ilimizde bugün ve yarın olmak üzere etkili olacak kar yağışının kuvvetli rüzgarla beraber tipi şeklinde yağması bekleniyor. Öte yandan beyaz örtüye bürünecek şehirlerde kar kalınlığı için de tahminde bulunan Meteoroloji 10-25 santimetre yüksekliğinde örtü bırakmasının beklediğini ifade etti…

KAR KALINLIĞI 25 CM OLACAK!

Bugün birçok ilimiz yağışlı havanın etkisinde kalırken İstanbul'u terk eden kar yağışı birçok ilde etkili olmaya devam ediyor. Özellikle bugün bazı illerde yağışların çok yoğun şekilde yaşanması beklenirken Meteoroloji'den son dakika uyarıları da peş peşe geldi…