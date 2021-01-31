SON DAKİKA | Meteoroloji uyardı: Kar yağışı geliyor! İşte, illere göre kar yağışı durumu

Kar yağışı uzun süredir yurdun birçok bölgesinde etkili oluyor. Son olarak bu geceden itibaren başlayacak ve pazar günü boyunca etkili olacak kar yağışı için flaş uyarılar geldi. Birçok ilde gece saatlerinden itibaren kar yağışı ve buzlanma olayı bekleniyor. Peki, yapılan son değerlendirmelere göre kar yağışı ne zaman başlayacak ve hangi illerde kar yağışı bekleniyor? Bu başlık altında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait son hava durumu tahminleri ve illere göre saatlik hava durumu raporları yer almaktadır.
SON DAKİKA: KAR YAĞIŞI BAŞLIYOR!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege dışında yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, illere göre tahminler...
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusunda sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, İç kesimleri ile Muğla'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde ise yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde ise yer yer kar şeklinde görülmesi, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli, Hatay çevrelerinde yer yer aşırı (100 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde ise yoğun kar yağışı (10-25 cm) şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney ve güneybatıdan fırtına(40-70 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), yüksek kesimlerde tam fırtına (90-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde gece saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer aşırı olması olması bekleniyor.
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sivas çevrelerinde yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde görülmesi beklenmektedir. Rüzgarın; geney ve batısında güney ve güneybatıdan kuvveti ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Çok bulutlu, gece saatlerine yağmur ve kadar karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
Çok bulutlu, gece saatlerine yağmur ve kadar karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu
Çok bulutlu, sabah saatlerine kadar karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Çok bulutlu, sabah saatlerine kadar yağmurlu
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden fırtına(40-70 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
Çok bulutlu, yağmurlu
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
Çok bulutlu, yağmurlu
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Çok bulutlu ve kar yağışlı
Çok bulutlu ve yarın kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
Çok bulutlu ve kar yağışlı
Çok bulutlu ve yarın kar yağışlı
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güneyinde yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere kuvvetli yağmur(21-50 kg/m²), yükseklerinde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olması bekleniyor.
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli ve yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yüksekleri yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.