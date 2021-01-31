Meteoroloji’den SON DAKİKA sağanak ve kar yağışı uyarısı: Pek çok ili etkisi altına alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınlarken, o illerimiz içinde kar yağışı uyarılarında bulundu. Birçok ilde gece saatlerinden itibaren kar yağışı ve buzlanma olayı bekleniyor. Kurum kar yağışı, buzlanma, don gibi hadiselerin görülebileceği illerdeki vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. . Peki, kar yağışı hangi illerde ve ne zaman başlayacak? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni haftaya ilişkin yaptığı tahminler…

SON DAKİKA: MGM UYARDI! YOĞUN KAR YAĞIŞI...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege dışında yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, illere göre tahminler...