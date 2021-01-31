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Mikser otomobili biçti: 4 ölü

- yolunda, mikser kamyonu ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 31.1.2021 21:03 ABONE OL
Mikser otomobili biçti: 4 ölü

Kaza Şanlıurfa-Akçakale Harran yol çatında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücüleri ve plakalı öğrenilmeyen mikser kamyonu ile ticari aracın çarpıştığı kazada Mehmet Nuri Karadağ, Emin Karadağ, Mücahit Albay olay yerinde hayatını kaybederken, Kenan Karaduman(42) ise ağır yaralandı. Kazanın haber verilmesi ile olay yerin sağlık ekibi sevk edildi.

Kenan Karaduman ambulans ile Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaduman da yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Mikser otomobili biçti: 4 ölü
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