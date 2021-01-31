Molozlar evin içine doldu

İstanbul'un ilçelerinden Bağcılar'da yapılan kontrollerde riskli olduğu tespit edilen bir binanın yıkımı sırasında bitişikteki binanın iki dairesinin duvarları da yıkıldı. Molozlar odalara doldu.

Olay Barbaros Mahallesi 220'nci Sokak'ta meydana geldi. Yapılan kontrollerde sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın depreme dayanıklı olmadığı tespit edildi. Rapor sonrası yıkım kararı alındı. Bina sahiplerinin anlaştığı yıkım firması işlem sırasında bitişikte bulunan Demircan Apartmanı'nda 2 dairenin duvarını da yıktı. Dökülen molozlar daire sahiplerinin odalarının içine doldu. Duvarları yıkılan bina sakinleri ise olay sonrası dışarı çıkmak zorunda kaldı. Yıkım nedeniyle çevrede güvenlik şeridi çekilmediği, bina çevresine önlem olarak yan yana pazar tezgahları dizildiği görüldü. Çalışmalar sırasında sokak üzerinden bulunan bir elektrik direğinin kabloları da koptu. Demircan Apartman sakinlerinin ise yıkım yapan firma ile anlaştıkları ve yıkılan duvarların yapılacağı öğrenildi.