O uygulamaya yoğun ilgi! 384.189 kişinin başvurusu kabul edildi! İlk sırayı İstanbul aldı

260.157 KİŞİ SOYADINI, 124.032 KİŞİ İSE İSMİNİ DÜZELTTİ

Belirtilen gerekçeklerle ad ve soy adı kaynaklı sıkıtı yaşayan ve değiştirmek isteyen vatandaşlar tarafından düzenleme yoğun ilgili gördü. Uygulama sayesinde 2017 yılından bugüne kadar 260.157 kişi soyadını, 124.032 kişi ise ismini düzeltti "Çoşkun, Uğuz, İşik, Çinar, Top, Kör, Aydin, Dalkıç, Turğut, Kahriman vb." soyadları ile "Rabiye, Hava, Esme, Yunis, Ümüt, Memet, Sümeyya, Firdes, Perişan, Sadet vb" isimler mahkeme kararı aranmaksızın il ve ilçe idare kurulları tarafından değiştirildi.

UYGULAMA KAPSAMINDA EN ÇOK BU İSİMLER DÜZELTİLDİ

Ülke genelinde en çok 894 kişi "Rabiye" ismini "Rabia" olarak mahkeme kararı aranmaksızın değiştirdi. Onu sırasıyla 836 ile Hava, 526 ile Esme, 497 ile Yunis, 479 ile Ümüt takip etti.