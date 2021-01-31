Otobüs durağında kurşun yağmuruna tutuldu

Olay, Yeniköy Mahallesi Yunus Sokak'ta saat 16.00'da meydana geldi. Sokak üzerindeki durakta otobüs bekleyen Ayhan B.'nin yanına ticari bir araç yanaştı. Araçtan inen kişi yanında bulunan silahla Ayhan B.'ye ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan talihsiz adam kanlar içinde yere düştü. Saldırgan ise geldiği araçla olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan şahsı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ambulansla İstinye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirkenpolis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.