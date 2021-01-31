Pendik’te 9’uncu spor merkezi

Pendik Belediyesinin ilçeye kazandırdığı spor kompleksleri ve spor merkezlerinde başta kadınlar olmak üzere 7'den 70'e herkes yararlanıyor. Hizmet veren Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi, Şehit Yalçın Aran Spor Kompleksi, Yeşilbağlar Spor Kompleksi, Dolayoba Spor Kompleksi ve Aydos Spor Kompleksi ile birlikte yapımları yeni tamamlanan Yayalar, Kavakpınar ve Güllübağlar Spor Kompleksleriyle birlikte Pendik Belediyesinin kompleks sayısı toplam 8'e yükseldi. Yapımı devam eden Kaynarca Spor Kompleksi ise tamamladığında 9'uncu spor kompleksi olacak.

'GENÇLERİMİZİ BEKLİYORUZ'

Pendik Belediyesi spor komplekslerinin yanı sıra spor merkezleri bulunuyor. Belediye bünyesinde hizmet veren 6 spor merkezleri ise Arif Nihat Asya Spor Merkezi, Ahmedi Hani Spor Merkezi, Hamid Aytaç Spor Merkezi, Yahya Kemal Beyatlı Spor Merkezi, Ahi Evran Spor Merkezi ve Akşemseddin Spor Merkezi yer alıyor. Spor kompleksi ve merkezlerinde sporseverlere fitness, aerobik, pilates, spinning, jimnastik ve yüzme hizmetleri ile birlikte çocuklara ve gençlere yönelik basketbol, voleybol, yüzme, taekwondo, güreş ve masa tenisi eğitimleri veriliyor. Başarılı çocuklar, Pendik Belediye Spor Kulübü çatısı altında birçok sportif yarışmalara katılıyor. Spor altyapısını güçlendirmek amacıyla birçok yere spor merkezleri ve açık spor sahaları kazandırmayı sürdürdüklerini söyleyen Belediye Başkanı Ahmet Cin; "Bu tesislerimizde ülkemize başarılı sporcular yetiştirmeyi arzuluyoruz. Gençlerimizi bu tesislerimizde yetiştireceğiz. Bu potansiyelin farkındayız. Pendik, spor tesisi yönünden birçok ilçenin sahip olmadığı imkânlara sahip. Gençlerimizi spor tesislerimize bekliyoruz." dedi.