Plastik tanklarla “sahte içki” imal ediyorlardı... Merdiven altı imalathane böyle görüntülendi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir depoda sahte içki imalatı yapıldığını tespit eden polis, adrese bir operasyon düzenledi. Yapılan denetimlerde söz konusu depoya kolonya imalathanesi süsü verildiği ortaya çıktı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, konuyla ilgili adreste yakalanan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

19 BİN LİTRE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Depoda yapılan aramalarda altı adet plastik tanklarda depolanmış halde bulunan 19 bin litre alkol, 130 şişe ve imal edilen sahte içkilerin dolumunda kullanılan birçok malzeme ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerin, piyasadan ucuza temin ettikleri sahte etil alkolleri de, sahte içki üreticilerine sattıkları ortaya çıktı. Konuyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli de, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.