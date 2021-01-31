Ramazan ayının gelmesine az bir zaman kala Müslüman alemi için en önemli aylardan biri olan bereket ayında oruçlar tutulacak, ibadetler yapılacak. Bu yıl ilk orucun ne zaman olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanırken Ramazan ayı içerisinde olan ve bin aydan daha hayırlı olarak ifade edilen Kadir Gecesi de 8 Mayıs 2021 tarihinde idrak edilecek. Peki; Ramazan ayı ne zaman başlayacak, hangi gün? Ramazan ayı ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.