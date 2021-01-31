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Sahte EFT ile dolandırdı

'te ikinci el ürün satışı yapılan siteler üzerinden anlaştığı vatandaşları sahte EFT ile dolandıran şüpheli yakalandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 31.1.2021 21:01 ABONE OL
Sahte EFT ile dolandırdı
Gaziantep'te ikinci el alım-satım yapan internet siteleri üzerinden sahte EFT yaparak satın aldığı ürünleri ticari taksi vasıtasıyla aldıran ve 4 olaydan aranan şüpheli yakalandı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla Mehmet Fatih E. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada; dolandırıcılık yoluyla elde edilen bir televizyon ile 5 adet bıçak, 1 tüfek, 1 tabanca, 2 muşta ve 1 teloskobik jop ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin gerekli yasal işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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Sahte EFT ile dolandırdı
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