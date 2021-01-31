Şanlıurfa’da fahiş fiyat denetimi

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanındaki marketlerde raf raf dolaşarak, fiyat ve gramaj kontrolleri ile etiket denetimi yapıyor.

Fahiş fiyatlarla satış yapılmasına izin vermemek adına zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, özellikle temizlik ve gıda ürünlerinde yapıştırılan etiket fiyatları ile kasa fiyatı kontrol ediliyor. Zabıta ekipleri, yaptığı kontrollerde güncel fiyatların da kaydını alıyor.

Yüksek fiyatlarla satışın önüne geçip, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları hedeflenen denetimlerde; etiketi bulunmayan ürünlerden haksız kazançlar elde edilmemesi için de işyeri çalışanları uyarılarak, etiketlerin yapıştırılması sağlanıyor. Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaş mağduriyetini önlemek amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdüğü ifade edilip, yapılan denetimlerde ortaya çıkan bir fahiş fiyat uygulaması var ise gerekli tutanakların tutulduğu belirtilirken, vatandaşların fahiş fiyat uygulamasıyla karşılaşmaları durumunda 4442263 numaralı Haliliye Belediyesi Beyaz Masa Hattını arayabilecekleri hatırlatıldı. Bu denetimler vatandaşı fazlası ile sevindirdi.