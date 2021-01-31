Şanlıurfa’da motosiklet otomobil ile çarpıştı

Kaza Karaköprü ilçesine bağlı Şenevler Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücünün ismi öğrenilemeyen 63 ZA 302 plakalı motosiklet seyir halindeyken, bulvar üzerinde aniden dönmek isteyen 33 DOB 11 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı