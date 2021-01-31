Şanlıurfa'da yangın: 1 bebek yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesinde çıkan yangında bir bebek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre yangın Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesinde bulunan bir evde çıktı. Elektrik sobası nedeniyle çıkan yangın bir anda tüm evi etkisi altına aldı.

Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması sonrası yangın kontrol altına alınırken, içeriden yaralı şekilde bir bebek çıkarıldı. Bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenilirken 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede ev kullanılamaz hale geldi.