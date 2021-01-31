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SON DAKİKA! Anadolu Otoyolu'nda TIR devrildi, yönü trafiğe kapandı...

Son dakika haberine göre Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde narenciye yüklü tırın devrilmesi sonucu istikameti ulaşıma kapandı. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ve polis ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

AA
Giriş Tarihi: 31.1.2021 15:11 Son Güncelleme: 31.1.2021 15:38 ABONE OL
SON DAKİKA! Anadolu Otoyolu'nda TIR devrildi, İstanbul yönü trafiğe kapandı...

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde narenciye yüklü tırın devrilmesi sonucu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden İbrahim Çay idaresindeki 33 ALK 59 plakalı narenciye yüklü tır, henüz belirlenemeyen nedenle Rüzgarlar köyü mevkisinde devrildi.

ARAÇLAR D-100 KARA YOLUNA YÖNLENDİRİLİYOR

Tırın yan yatması sonucu İstanbul yönü ulaşıma kapanırken, tırdaki limonlar yola döküldü. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler, Yeniçağ gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Karayolları ve polis ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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SON DAKİKA! Anadolu Otoyolu'nda TIR devrildi, İstanbul yönü trafiğe kapandı...
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