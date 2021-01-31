SON DAKİKA HABER: Virüste kapalı alanlar kritik, toplu taşımada konuşmayın

Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Haluk Çalışır 239 bilim insanının ortak bir deklarasyon ile hastalığın bulaş yolları konusunda yaptığı açıklamaya değinerek "Bilinenin aksine 1,5-2 metre mesafe bırakmanın bulaşmayı yeterince önlemediği, havada uzun süre kalma özelliğine sahip çok daha küçük parçacıkların (aerosollerin) kapalı alanlarda uzun sürebilecek bulaşmadan sorumlu olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır" dedi.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisini alan COVID-19 salgınında bireysel korumada şimdiye kadar, maske, mesafe ve el yıkamanın önemine vurgu yapılmıştır, halen de yoğun olarak önerildiği görülmektedir. Bu öneriler, hasta bireylerin virüs ile enfekte solunumsal sekresyonlarının ancak 1.5-2 metre öteye kadar ulaşabildiği, bu mesafe içerisinde gerek hava yolu ile gerekse de doğrudan kirlenmiş yüzeylere dokunma ile bulaşma olduğu bilgisine dayanmaktadır.