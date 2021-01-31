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Son dakika: Kurtlar kangal köpeğini parçaladı! O anlar kamerada!

Son dakika haberler... Korkunç görüntüler 'ın ilçesinde kaydedildi. Çiftçi Tanış Korkmaz'a ait kangal köpeği, köye inen kurt sürüsü tarafından boğularak telef edildi. Sabah uyandığında köpeğinin yerinde olmadığını ve yerdeki kan izlerini gören Korkmaz, kamera kayıtlarını izleyince dehşete düştü.

DHA
Giriş Tarihi: 31.1.2021 09:32 Son Güncelleme: 31.1.2021 09:47 ABONE OL
Son dakika: Kurtlar kangal köpeğini parçaladı! O anlar kamerada!

Dün sabah Gemerek'e bağlı Koçoğlu köyünde çiftçilik yapan, evli ve 4 çocuk babası Tanış Korkmaz'a (50) ait Kangal köpeğine 7 kurt saldırdı. Kurtların boğduğu köpek, telef oldu. Kurtların, köpeğe saldırma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

KAMERALARI İNCELEYİNCE ŞOK OLDU

Sabah uyandığında köpeğinin yerinde olmadığını fark eden ve yerde kan izlerini gören Korkmaz, kamera kayıtlarına baktığında kurtların saldırdığını gördü.

Kurtların devamlı köylerine indiğini söyleyen Tanış Korkmaz, "Kurtlar yazın da kışın da köyümüze iniyor. Bir kez de yazın benim 2 tane buzağıma kurtlar saldırdı ve yediler. 3 sene önce de eşeğimi alıp götürdüler. Kurtlar devamlı bizim köyümüze geliyor" dedi.

Kurtların kangal köpeğini telef ettiği anlar saniye saniye kameralara yansıdı

Kurtların, Kangal köpeğini boğduğu anlar kamerada | Video

Kurtların, Kangal köpeğini boğduğu anlar kamerada | Video

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Son dakika: Kurtlar kangal köpeğini parçaladı! O anlar kamerada!
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