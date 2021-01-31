Son dakika: Kurtlar kangal köpeğini parçaladı! O anlar kamerada!

Dün sabah Gemerek'e bağlı Koçoğlu köyünde çiftçilik yapan, evli ve 4 çocuk babası Tanış Korkmaz'a (50) ait Kangal köpeğine 7 kurt saldırdı. Kurtların boğduğu köpek, telef oldu. Kurtların, köpeğe saldırma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
KAMERALARI İNCELEYİNCE ŞOK OLDU
Sabah uyandığında köpeğinin yerinde olmadığını fark eden ve yerde kan izlerini gören Korkmaz, kamera kayıtlarına baktığında kurtların saldırdığını gördü.
Kurtların devamlı köylerine indiğini söyleyen Tanış Korkmaz, "Kurtlar yazın da kışın da köyümüze iniyor. Bir kez de yazın benim 2 tane buzağıma kurtlar saldırdı ve yediler. 3 sene önce de eşeğimi alıp götürdüler. Kurtlar devamlı bizim köyümüze geliyor" dedi.
Kurtların kangal köpeğini telef ettiği anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Kurtların, Kangal köpeğini boğduğu anlar kamerada | Video
Kurtların, Kangal köpeğini boğduğu anlar kamerada | Video