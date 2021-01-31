Son dakika: Sevim Kayhan ve kızı Melek Dağ'ın hayatını kaybettiği yangından bir dram çıktı!





Gece saatlerinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında alevlerden kaçmak için pencereye çıkan küçük Melek, kol, bacak ve saçından oluşan yanıklar nedeniyle daha fazla acıya dayanamayarak kendisini pencereden aşağıya bıraktı.