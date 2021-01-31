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| Üç kadını trafikte sopayla dövmüştü! Cezası belli oldu...

haberleri: 'de meydana gelen olayda, Feride K., kız kardeşi Hilal K. ile arkadaşı Dilara K. trafikte başka bir araçta bulunan baba ve kız ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesiyle üç kadın sopalı saldırıya uğradı. Kavganın tarafları birbirinden şikayetçi olurken trafikte genç kadınlara saldıran kişinin aldığı ceza belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 31.1.2021 10:55 Son Güncelleme: 31.1.2021 11:09 ABONE OL
SON DAKİKA | Üç kadını trafikte sopayla dövmüştü! Cezası belli oldu...

Son dakika haberi: Mersin'de, trafikte 3 kadına şiddet uygulamaktan yargılanan Ali G.'ye (57) 'basit yaralama' suçundan toplam 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Verilen ceza da paraya çevrildi. Karara tepki gösteren mağdur kadınların avukatı Hibe Gökalp, verilen cezayı yetersiz bulduklarını kaydederek, üst mahkemeye itirazda bulunduklarını söyledi.

Olay, geçen yıl 28 Nisan Salı günü merkez Mezitli ilçesi Yeni Mahalle 2'nci Çevri Yolu üzeri Kale kavşağında meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan Feride K., kız kardeşi Hilal K. ve arkadaşı Dilara K., trafikte baba ile kızıyla tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada 3 kadın, sopayla saldırıya uğradı. Olayın ardından 3 kadın, polise giderek, baba ve kızından şikayetçi oldu. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, baba ile kızını polis merkezine getirdi. Her 2 tarafın da ifadesi alınırken, doktordan raporlar alındı. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, ifadelerinde 'küfür' iddialarında bulundular.

Hilal K.

KIZINI KORUMAK İÇİN VURMUŞ

Sanık Ali G. hakkında 3 kadına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın görülen ilk duruşmasında sanık Ali G., mağdur kadınlar Feride K., kız kardeşi Hilal K. ve arkadaşı Dilara K. hazır bulundu.

Trafikte 3 kadına sopayla şiddet uygulayan sanığa 1 yıl 3 ay hapis | Video

Duruşmada söz verilen sanık Ali G., olay günü karşı taraftaki kadınların kızına saldırdığını öne sürerek, kızına yardım etmek için kadınlara elindeki tahta parçası ile birer defa vurduğunu söyledi. Mağdur kadınlar ise sanığın kızının kendilerine saldırdığını, sanığın da sopa ile kendilerine vurduğunu belirtti.

Feride K.

İLK CELSEDE KARAR ÇIKTI

Tarafları dinleyen mahkeme, sanık Ali G.'ye basit yaralama suçundan ayrı ayrı 5'er ay hapis cezası olmak üzere toplamda 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Verilen hapis cezası para cezasına çevrildi.

Avukat Hibe Gökalp

Mağdur kadınların avukatı Hibe Gökalp, verilen cezayı yetersiz bulduklarını kaydederek üst mahkemeye itirazda bulundukları söyledi. Gökalp, "3 kadın müvekkilim trafikte darbedildi. Olay görüntülerle sabit olmasına rağmen 3'er bin TL para cezası verildi. Verilen ceza yetersizdir. Üst mahkemeye itiraz ettik" dedi.

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SON DAKİKA | Üç kadını trafikte sopayla dövmüştü! Cezası belli oldu...
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