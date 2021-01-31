Süloğlu’nda Kovid-19 patlaması

Edirne genelinde Kovid-19 vakalarında büyük düşüş yaşanırken Süloğlu ilçesinin Şafak Mahallesi'nde Kovid-19 patlaması oldu.

KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Artan şikayetler sonucunda yapılan test çalışmalarında mahallede 20'nin üzerinde Kovid-19 pozitif vakası tespit edildi. Test sonucu pozitif çıkanlar Edirne'deki yurtlara yerleştirilerek karantinaya alındı. Yoğun bulaşın nereden kaynaklandığı araştırılıyor.

TEDBİRLER SÜRÜYOR

Öte yandan Süloğlu'nda kaymakamlık ve belediye ekipleri tarafından dezenfekte ve Kovid-19 konusunda bilgilendirme çalışmalarının sürdüğü, tüm önlemlerin alındığı belirtildi.