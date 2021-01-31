Uçurumdan yuvarlandı burnu bile kanamadı

Bursa'da kontrolünden çıkan otomobil ile 200 metrelik uçurumdan yuvarlanan G.H'nin burnu bile kanamadı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü kısa süreli şok yaşadı.
İznik ilçesine bağlı Tacir Mahallesi'nde bulunan Taci kanyonundan döndüğü öğrenilen G.H , 34 HF 4888 plakalı otomobili ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 200 metrelik uçuruma sürüklendi. Taklalar atarak durabilen otomobilden şans eseri burnu bile kanamadan çıkan G.H, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Uçuruma yuvarlanan otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı.