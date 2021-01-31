Yardıma muhtaç 15 bin aileye hibe patates

Türkiye'de patates üretimiyle ilk sırada yer alan Niğde'de son zamanlarda patateste yaşanılan sıkıntılar sonrası İstanbul Üsküdar Belediyesi tarafından patates çiftçilerine destek olmak için 12 tır toplam 350 ton patates aldı.

Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel'in girişimleriyle Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Niğde'deki patates çiftçilerine destek olmak için 350 ton patates aldı. Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel: "Kıymetli Ağabeyim İstanbul Ak Parti Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Çiftçilerimize destek amaçlı 12 TIR 350 ton patates alımını İlçemizden gerçekleştirmiştir. Başkanımız talebimizi geri çevirmeyerek Çiftçilerimize vermiş olduğu destekten dolayı çiftçilerimiz adına yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de, "Niğde Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel kardeşimle güzel bir işbirliği yaparak, doğrudan çiftçiden aldığımız 350 ton patatesi, salgın esnasında işine ara veren, geliri azalan 15 bin hanemize teslim etmeye devam ediyoruz. Dayanışma ile bugünleri en hızlı biçimde atlatacağız!" diye konuştu.