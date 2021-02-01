Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 1 çocuk annesinin öldüğü kaza kamerada

1 çocuk annesinin öldüğü kaza kamerada

'ın ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 'e (40) hafif ticari araç çarptı. Demirdöken'in hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 1.2.2021 16:17 ABONE OL
1 çocuk annesinin öldüğü kaza kamerada

Kaza, Alipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan Akar yönetimindeki 59 YZ 585 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan evli ve 1 çocuk annesi Sibel Demirdöken'e çarptı. Demirdöken ağır yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Demirdöken, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Araç sürücüsü Serkan A., gözaltına alındı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın koşarak karşıya geçmeye çalışan Sibel Demirdöken'e çarptığı, talihsiz kadının havaya savrulduğu görüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
1 çocuk annesinin öldüğü kaza kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA