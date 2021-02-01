2 Kilo 995 Gr bonzai ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet müdürlüğüne bağlı Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından R.A isimli şahsın iki ayrı adresine yaptıkları aramadı 2 Kilo 995 Gr Bonzai ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada; "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında;

"Şüpheli R.A isimli şahsın iki ayrı adresinde yapılan aramalarda 2.995 gr Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ve Bir (1) adet Sıgsauer marka ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir.

Ayrıca Uyuşturucu madde ticaretinden de arandığı tespit edilen Şüpheli R.A isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış ve ceza evine teslim edilmiştir." şeklinde ifade edildi