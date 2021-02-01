9 yıl boyunca istismara uğrayıp intihar etmişti! Gizli ses kaydı delil oldu!





'EMRE ADALETE OLAN GÜVENCİNİ YİTİRMİŞTİ'



Emre Y.'nin ablası Aslı K., mahkemenin açıkladığı gerekçeli kararda şüphelinin aldığı 26 yıl hapis cezasının kendileri için yeterli olmadığını söyledi. Aslı K., "Biz bu davaya Emre'yi 29 Nisan 2019 tarihinde kaybederek başladık ve bir sürü celse gördük. Bu celselerde adliyelerde çok koşturduk, çok uğraştık. Gerek o insanın akrabaları tarafından çok şiddetli bir şekilde sıkıntılı günler geçirdim, adliye koridorlarında çok sıkıntılı günler geçirdik.



Sürecin uzaması beni, annemi, babamı ve diğer kardeşlerimi çok yıprattı. Bizim içimizi en çok acıtan şeylerden bir tanesi Emre'nin ses kaydının 53 gün boyunca dinlenmeyip, mahkemede dinlenmesiydi. Emre'nin vefatı ile tekrardan bizlerin adliyeye gidip, Emre'nin böyle bir davası var deyip, davayı tekrardan başlatmamızdı.



Ben şunu çok iyi biliyorum, Emre'yi intihara sürükleyen en önemli şey adalete olan güvencini kaybetmesiydi. Ben Emre ile her gün beraberdim. 'Abla ben bu hayata nasıl başlayacağım. Ben burada hayatıma başlayamazken karşı taraf elini kolunu sallayarak geziyor' diye her gün ağlıyordu" ifadelerini kullandı.