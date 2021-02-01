Bağ evinde cesedi bulunan eski muhtarın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

SOBAYA ATILAN TAVUK YEMİNDEN KAVGA

Ergani'nin vücudunda, yapılan ön otopside darp izlerine rastlanınca, polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekipler, cinayet şüphelisi olarak Hayrettin K. ve Fikret K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Büro ekipleri tarafından sorguya alınan şüpheliler, olayın olduğu gece alkol almak için bağ evinde olduklarını söyledi. Birlikte alkol alırken Hayrettin K.'nin torbadaki tavuk yemini odun talaşı zannedip sobaya attığı, bu nedenle çıkan kavgada Ergani'yi döverek öldürdüğü tespit edildi.