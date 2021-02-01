Son dakika haberi: Bir baba 2 DNA olayında flaş gelişme: Meclis gündemine geliyor!

Son dakika: Manisa Sarıgöl'de çirkin dedikodular nedeniyle A.V. isimli kadının boşandığı eşi M.A., çocukların kendisinden olup olmadığının tespiti için soybağı tespit davası açmış, adli tıp önce çocukların babadan olmadığı yönünde rapor vermiş ancak daha sonra babanın, ilik nakli nedeniyle birden fazla DNA taşıdığı için yanlış rapor verildiği tespit edilmişti.

YASAL DÜZENLEME YAPILMALI

Çift DNA gerçeğinden sonra soybağı davaları için yasa düzenlemesi yapılması gerektiğini belirten avukat Zeynep Avcı, "Adli yardım, maddi imkanı olmayan vatandaşın yargıya erişimini sağlayan bir hizmet. Bizim amacımız, çift DNA ihtimali olduğunda, soybağı tespit davalarında da vatandaşın adli yardımdan faydalanmasını sağlamak.

TBMM'NİN GÜNDEMİNE GETİRECEĞİZ

Manisa Barosu ile hazırlayacağımız bir düzenlemenin milletvekillerince TBMM'ye sunulacak bir kanun teklifi olmasını istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz" diye konuştu. Avukat Avcı, "Bu olayda aile kabus gibi günler yaşadı. Bu dava ilk adli tıp raporuyla bitseydi, yapılan itiraz mahkeme ve adli tıp tarafından dikkate alınmasaydı, baba çocuklarına 'Ben sizin babanız değilim' diyecekti. Çocuklar babalarını, baba da çocuklarını kaybedecekti. Çocuklar 'gayrimeşru', anne ise 'namussuz kadın' diye hayatlarının sonuna kadar yaftalanmış olacaktı. Annenin güçlü bir kadın olması, hakim beyin de iyi bir hukukçu ve vicdanlı bir insan olması, bu davanın ve ailenin kaderini değiştirdi" dedi.